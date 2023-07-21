Dilovası'nda minibüs yayaya çarptı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir minibüsün yayaya çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 19 Temmuz günü Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden karşıya geçen B.K.'ye, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan B.K. yerde hareketsiz kalırken, minibüs sürücüsü ve çevredekiler yardıma koştu. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan B.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. (DHA)

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