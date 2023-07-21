Dilovası'nda minibüs kazası: Yaralı var

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde minibüsün çarptığı B.K., yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 19 Temmuz günü Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan B.K.'ye, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı. B.K. yere yığılırken, minibüs sürücüsü ve çevredekiler yardıma koştu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan B.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.