Dilovası'nda Mermerit Tezgah Atölyesinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir mermerit tezgah atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde mermerit tezgah atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Köseler Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde mermerit tezgah üreten atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil ihbar hattına durumu haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri 1 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, hasar gören atölye kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
