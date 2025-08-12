Dilovası'nda Mermerit Tezgah Atölyesinde Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir mermerit tezgah atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Köseler Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde mermerit tezgah üreten atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil ihbar hattına durumu haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri 1 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, hasar gören atölye kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel