Dilovası'nda Kimyasal Sızıntı Paniği

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir boya fabrikasının sahasında park halindeki tankerden sızan kimyasal madde, ekipleri harekete geçirdi. Özel kıyafetli ekiplerin müdahalesiyle kimyasal maddenin yayılması engellendi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Liman Caddesi'ndeki bir boya fabrikasının sahasında meydana geldi. Park halinde bulunan tankerdeki Toliendi-İzosiyanat isimli köpük yapımında kullanılan kimyasal madde sızdı. Koku ve yüklesen dumanı fark eden fabrika çalışanları tankerden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Özel kıyafetlerini giyen ekiplerin, müdahalesiyle kimyasal maddenin yayılımı engellenerek tedbir alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.