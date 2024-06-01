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Dilovası'nda kaza: 4 kişi ağır yaralandı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM yolunda meydana gelen kazada 2 kamyon ile 1 motosiklet karıştı ve 4 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM yolunda, 2 kamyon ile 1 motosikletin karıştığı kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM yolunun Dilovası geçişinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine gitmekte olan Sami Kulaksız yönetimindeki 06 L 8047 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Arkadan gelen Ahmet Karadayı'nın kullandığı 16 BJB 321 plakalı motosiklet de kaza yapan kamyona çarparken, aynı yönde ilerleyen Adem Dursun yönetimindeki 54 DA 501 plakalı kamyon ise kaza yapan araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, kamyon sürücüleri ile motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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