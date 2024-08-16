Dilovası'nda kamyona çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halinde bulunan kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde park halinde bulunan kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Çerkeşli Mahallesi İMES OSB 8. Cadde'de R.Ö. idaresindeki 34 BAU 699 plakalı otomobil, park halindeki 19 ACN 317 plakalı jant yüklü kamyona çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.