Dilovası'nda KADES uygulaması tanıtıldı - Haberler

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Dilovası'nda KADES uygulaması tanıtıldı

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Dilovası'nda KADES uygulaması tanıtıldı

Dilovası ilçesinde fabrikada çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Dilovası ilçesinde fabrikada çalışan kadınlara Kadın Destek Uygulaması (Kades) hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen "Üreten Kadınlar KADES ile Güvende" projesi kapsamında, GEBKİM OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 87 kadına KADES uygulaması anlatıldı.

Programda ayrıca, aile içi ve kadına şiddetle mücadele konularında seminer verildi.

AA / Şahin Oktay - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Dilovası, KADES, OSB, Güncel, Haberler

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