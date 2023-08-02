Dilovası'nda Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 27 tabanca fişeği ve bir kılıç ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.