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Dilovası'nda Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 27 tabanca fişeği ve bir kılıç ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Şüpheli 2 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 27 tabanca fişeği ve kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Dilovası Jandarma Kocaeli Güncel Haberler

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