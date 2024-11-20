Dilovası'nda Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir beton katkı maddeleri fabrikasında cüruf silosunun patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde beton katkı maddeleri üreten fabrikada cüruf silosunun patlaması sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-2008 Sokak'ta beton katkı maddeleri üreten fabrikada, cüruf silosunda hava testi yapıldığı sırada patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçi Nejat Hakan Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Patlamada yaralanan işçi A.Ç. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.