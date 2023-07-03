Dilovası'nda evcil hayvan zehirlenmesi olayında yabancı uyruklular sınır dışı edildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, olaya karıştıkları belirlenen yabancı uyrukluların sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiği bildirildi. Olayı protesto etmek amacıyla Dilovası Kent Meydanı'nda toplanan grup ise tepkisini gösterdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, olaya karıştıkları belirlenen yabancı uyrukluların sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildikleri bildirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiası sonrası yaşanan olaya kısa sürede müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar yakalanmıştır. Haklarında adli işlem yapılan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne deport edilmek üzere gönderilmiştir, ayrıca evcil hayvanın ölüm sebebinin tespiti amacıyla alınan numune ilgili kuruma gönderilmiştir."

Öte yandan Dilovası Kent Meydanı'nda toplanan grup, olayları protesto etti.