Kocaeli'de özel gereksinimli öğrenciler, öğretmenlerinin özverisiyle yaşam becerilerini geliştiriyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otizmli, down sendromlu, orta ve ağır zihinsel engelli öğrenciler, kaynaştırma etkinlikleri ile beden eğitimi, kondisyon, dengede durma gibi çalışmalarla günlük yaşam becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Dilovası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görevli öğretmenler, öğrenciler için özel hazırlanan çalışma sınıflarında otizmli, down sendromlu, orta ve ağır zihinsel engelli öğrencilere yönelik özel çalışmalar yapıyor.

Yaşları 6 ila 14 arasında değişen 65 öğrenci, boyama, yazı yazma, nesneleri tanıma, yemek yeme, süs eşyası tasarlama, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi öğrenmenin yanı sıra arkadaşlarıyla iletişim kurup sosyalleşiyor.

Okul Müdürü Suat Atbaş, AA muhabirine okulda otizmli, down sendromlu, zihinsel engelli öğrencilere eğitim verdiklerini belirterek, çocukların öğretmenleri eşliğinde günlük rutinlerini belirleyebilecekleri ve işlerini yapabilecekleri duruma getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Atbaş, sosyal hayata entegrasyonu, ailede yapılabilecek işleri kolaylaştırıp belirli bir standarda getirmeyi amaçladıklarına değinerek, "Öğretmenlerimiz de bu süreçte bire bir öğrencilerimizle ilgilenmek suretiyle onların niteliklerini artırma yönünde çaba sarf ediyoruz. Beden eğitimi, kondisyon, çocukların dengede durması, fiziksel olarak belirli bir seviyeye gelmesi için de destek oluyor arkadaşlarımız." diye konuştu.

Çocukların ilk geldikleri zamanla şu an arasında gelişim farklılıkları gösterdiğine işaret eden Atbaş, "Çocuğun sosyalleşmesi, servise binmesi inmesi, arkadaşlarıyla etkinlik yapması, yemeğini yemesi, temizlik ve tuvalet alışkanlığı gibi olumlu anlamda gelişmeleri gözlemliyoruz burada." dedi.

Eğitimlerle merdiven çıkmayı, tek başına yemek yemeyi öğrendiler

13 yaşındaki Yuşa Görkem Hamza'nın annesi Ayşe Hamza, çocuğunun eğitime başladıktan sonra olumlu yönde gelişim gösterdiğini belirtti.

Çocuğunun daha önce merdiven çıkamadığını ancak eğitimlerle bunu başardığını aktaran Hamza, "Çocuklarımızın çok iyi eğitim gördüğünü düşünüyorum çünkü bu sene özel eğitimcilerimiz de var. Özel eğitimcilerimiz geldiğinden beri çocuklarımızın gelişimi daha da iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Hamza, çocukların evde tek kaldığında çok fazla gerildiğini, dolayısıyla onları topluma katmak gerektiğini sözlerine ekledi.

6 yaşındaki Elif Zümra Kahraman'ın annesi Bahar Kahraman da çocuğunun eğitim almaya başlayınca kendi başına yemek yeme becerisini geliştirdiğini anlatarak, gelişim gösteren kızının ellerini kullanmaya başladığını ve hırçınlığının azaldığını kaydetti.