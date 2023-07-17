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Dilovası'nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir düğünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Orhangazi Mahallesi'nde bir düğünde fotoğrafçılık yapan M.Y. ile düğün sahipleri arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, ruhsatsız tabancayla İ.E, Ö.T, Y.E, A.E, C.E. ve kimliği belirlenemeyen bir kişiye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İ.E. ve Ö.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Y.E, A.E. ve C.E. ile kimliği belirsiz kişi ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili M.Y. ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Orhangazi Dilovası Kocaeli Güncel Haberler

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