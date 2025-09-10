Dilovası'nda Boya Fabrikasında Gaz Sızıntısı: Olumsuz Değer Tespit Edilmedi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir boya fabrikasındaki tankerde gerçekleşen gaz sızıntısının ardından yapılan ölçümlerde bölgede olumsuz değer tespit edilmedi.

AFAD İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayii Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında gümrük işlemi bekleyen ve toluen diizosiyanat (süngerin ana ham maddesi) bulunan tankerde basınç artması nedeniyle tank kapağında gerçekleşen patlamanın ardından sızıntı meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından acil durum prosedürü başlatılarak uyarı sistemi çalıştırıldı, toplanma alanına yönlendirilen çalışanlardan yaralanan olmadı.

AFAD ekiplerince incelemelerinin ardından tutulan raporda, bir uluslararası nakliye firmasına ait tankerin gümrük işlemleri yapması için park alanında beklediği sırada yüksek basınç nedeniyle sızıntı meydana geldiği belirtildi.

Müdahale ekibinin sızıntıyı önlemek için kumlama çalışması gerçekleştirdiği aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Sızıntının döküldüğü alanda yapılan ölçümlerde olumsuz değer tespit edilmedi. Tanker üzeri menhol kapağında az miktarda reaksiyonun devam ettiği gözlemlenmiştir. Firmanın numune alarak yaptıracağı analiz sonucuna göre maddeyi alan firma ile görüşerek maddenin bertarafı ya da yurt içi-yurt dışı başka firmaya satışı ve tankere transferi söz konusu olabileceği, dolayısıyla tankerin bekleme alanında bekletilmesine devam edileceği bilgisi verilmiştir. Firmanın (poliport) tehlikeli madde danışmanlığı aldığı ve bekletme alanında yaşanabilecek acil duruma karşı gerekli ekipmanın (solüsyon vb.) bulunduğu öğrenilmiştir. AFAD, itfaiye, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri tarafından 25 personel ve 12 araçla müdahale edilmektedir."