Dilovası'nda Ahşap Ev Alev Alev Yandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tek katlı ahşap ev alev alev yandı.

Turgut Özal Mahallesi 301. Sokak'ta bulunan ahşap evde henüz bilinmeyen neden yangın çıktı. Alevler kısa sürede bürüyerek evin tamamına sirayet etti, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, ev küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ