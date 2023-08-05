Üye Girişi
Haberler

Dilovası'nda Ahşap Ev Alev Alev Yandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan tek katlı ahşap evde çıkan yangın sonucunda ev tamamen küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tek katlı ahşap ev alev alev yandı.

Turgut Özal Mahallesi 301. Sokak'ta bulunan ahşap evde henüz bilinmeyen neden yangın çıktı. Alevler kısa sürede bürüyerek evin tamamına sirayet etti, yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, ev küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dilovası İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title