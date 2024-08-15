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Dilovası'nda 82 Bin 944 Sahte Şampuan Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapılan operasyonda 82 bin 944 sahte şampuan ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri 4 milyon lira olan sahte şampuanlar, boş kutular ve etiketler ele geçirildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 82 bin 944 sahte şampuan ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Burada yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 82 bin 944 sahte şampuan, 73 bin 350 boş şampuan kutusu, 133 bin 200 şampuan etiketi, 10 bin 100 kapak ve 20 bin 400 boş ambalaj kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Dilovası Ekonomi kocaeli Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Hukuk Ekonomi Güncel Haberler

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