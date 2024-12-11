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Dilovası'nda 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Dilovası'nda 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 5 bin paket kaçak sigara ile birlikte 900 dolu makaron ve 298 sahte bandrol ele geçirildi. İki zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 2 zanlıya adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlçede durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 bin paket kaçak sigara, 900 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 298 sahte bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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