Dilovası'nda 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 5 bin paket kaçak sigara ile birlikte 900 dolu makaron ve 298 sahte bandrol ele geçirildi. İki zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 2 zanlıya adli işlem uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
İlçede durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 bin paket kaçak sigara, 900 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 298 sahte bandrol ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.