Dilovası'nda 25 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu çerçevede Dilovası'ndaki bir iş yerinde yapılan aramada, 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.