Dilovası Belediyesi, yerli yol süpürme aracını filosuna kattı

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Dilovası Belediyesi, yerli ve milli "AGA 2100 Kompakt Yol Süpürme Aracı"nı teslim aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kademe AŞ. tarafından üretilen yerli temizlik aracının teslim törenine Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Kademe AŞ. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şayir, yükselen şehir sloganıyla çıktıkları yolda, omuz omuza attıkları adımlarla ilçeyi geleceğe taşıdıklarını belirterek, başta merkezi hükümet ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden aldıkları yatırımlara büyük bir değişim hamlesi başlattıklarını kaydetti.

Birçok alanda ciddi adımlar attıklarını aktaran Şayir, "Bugün de yeni aracımızla araç filomuzu daha da güçlendiriyoruz. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere, katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Çelik de yerel yönetimlerin ithal ürünler yerine öz kaynaklarla üretilen yerli ve milli araçları tercih etmesiyle sermayenin ülkede kalacağını vurgulayarak, belediyelerin Avrupa fiyatlarının altında aldıkları ürünler sayesinde ciddi tasarruf elde ettiğini bildirdi.

Yüzde 80'den fazla yerlilik oranına sahip araçların, motor aksamı dahil birçok parçasını öz kaynaklarla ürettiklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Fiyat avantajı başta olmak üzere mekanik yapısı sayesinde bakım kolaylığı ve düşük servis maliyetleriyle belediyelere birçok avantaj sağlıyoruz. Ürünlerimiz pratik yapısıyla kullanım kolaylığı sağlıyor. Sıfır emisyonla çevreci, motor ve akü aksamıyla enerji verimliliği konularında avantaj sağlıyoruz. İthal edilen araçlar nedeniyle milli servetimiz yurt dışına gidiyordu. Şu anda çok şükür sermayemiz ülkemizde kalıyor. Ülkemizin yerel yönetimleri de yerli ve milli ürünleri tercih ediyor. Şu anda 65'ten fazla belediyemize araç teslim ediyoruz. Dünyada ise 60'a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle yerli ve milli araçları tercih eden belediyelere teşekkür ediyoruz."