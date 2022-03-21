Dilovası Adnan Kahveci Parkı yenilenen yüzüyle çok beğenilecek

Büyükşehir, yeniden dizayn ettiği Dilovası Adnan Kahveci Parkı'nda hummalı bir çalışma yürütüyor. Park yenilenen yüzüyle bölge halkına nefes aldıracak

. Şehre değer katan vizyon projelerine yenilerini ekleyerek çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, bir yandan da vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelerdeki ihtiyaçları birer birer gerçekleştiriyor. Bu bağlamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dilovası'nda ilçe merkezine çok yakın bir noktada bulunan ve yıpranması nedeniyle ihtiyacı karşılamayan Adnan Kahveci Parkını sil baştan yenileyip, daha modern bir park olarak yeniden bölge halkının hizmetine sunacak.

BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Dilovası'nda sosyal yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, kamelyalar, fitness alanı ve kafeterya bulunacak. Park, bölge halkının buluşma noktası olacak. Ekipler, Orhangazi Mahallesi'nde toplamda 2 bin 550 metrekarelik alanda yeniden dizayn edilen parkta hummalı bir çalışma yürütüyor. Proje dahilinde 260 m3 taş duvar ören ekipler, taş duvar üzerine yapacağı klinker tuğla ile harpuşta uygulaması ile bu kısımdaki işlemi tamamlayacak. Ekipler ayrıca 100 metretül taş duvar da inşa etti.

OYUN ALANININ ZEMİN BETONU ATILDI

170 metrekareden oluşan çocuk oyun alanının zemin betonunu atan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yakın zamanda alana çeşitli oyun gruplarını monte edecek. 900 metrekaresi yeşil alan, bin 300 metrekaresi de sert zemin olarak planlanan parkta 7 adet kamelya inşa edilecek. Yine çalışma dahilinde bay ve bayan tuvaletler ile mevcut kafeterya bakım ve onarımdan geçirilecek.

Bültenler / Güncel