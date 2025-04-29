Dilkaya Sazlığı'nda Su Yönetimi ile Yeniden Hayat Buldu

Van'da su bendinin tahrip edildiği, yangınlarla çok sayıda kanatlı ve sürüngenin yuvalarının ve kuluçka alanlarının zarar gördüğü Dilkaya Sazlığı, yürütülen koruma ve "doğal seti onarma" çalışmasıyla yeniden eski canlılığına kavuşmaya başladı.

Edremit ilçesinde Dönemeç Çayı'nın beslediği "kuş cenneti" olarak bilinen Dilkaya Sazlığı'nda, su bendinin bozulması sonucu suyun Van Gölü'ne dökülmesi nedeniyle kuruma tehlikesi yaşandı.

Bir süre önce çıkan yangınlar sebebiyle de büyük tahribatın meydana geldiği sazlık alanda, çok sayıda kuş ve sürüngenin yuvaları ile kuluçka alanları zarar gördü.

Kentin en önemli doğal yaşam alanlarından biri olan Dilkaya Sazlığı'nın korunması ve eski canlılığına kavuşması için Van Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve doğaseverler de bu konuda farkındalık oluşması amacıyla faaliyet yürüttü.

Kurumların işbirliğiyle yapılan set onarım çalışması sayesinde suyun tamamının Van Gölü'ne akması engellenerek sazlık alan kurumaktan kurtarıldı. Suyun yeterli seviyeye ulaştığı sazlıkta yangın nedeniyle tahrip olan alanlar yeniden yeşermeye başladı.

"Umutlarımız yeşerdi"

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, Van Gölü havzasındaki sazlık alanların ve göletlerin birçok yerli ve göçmen kuş ile balıklar için önemli barınma alanı oluşturduğunu söyledi.

Dilkaya Sazlığı ile Van Gölü arasında doğal bir setin olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Set insan müdahalesi ve doğa olayları nedeniyle zamanla bozuldu. Böyle olunca sazlığı besleyen tatlı su, Van Gölü'ne döküldü. Yeterli suyu alamayan sazlık, kurumaya başlayınca kuşlar ve yaban hayatı bu durumdan olumsuz etkilendi. Gün geçtikçe ekolojik bir soruna dönüşen sazlık yürütülen çalışmalarla gündeme geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz çalışma başlattı. Doğal set onarıldı. Sazlık yeterli suya kavuştu. Fazla su, borular aracılığıyla Van Gölü'ne tahliye ediliyor. Bizim de umutlarımız yeşerdi. Sazlık, kuşlar, balıklar için yeniden yaşam alanına dönüştü. Başta Valiliğimiz olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederim."

"Kuşların yaşam alanlarına döndüğünü görüyoruz"

Sazlığın turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Özel, "Burası bir turizm merkezi, ekoturizm için önemli bir nokta olabilir. Doğaseverler buraya getirilebilir. Bölge doğa yürüyüşleriyle, foto safarilerle, su sporlarıyla tanıtılabilir. Buradan göçmen kuşların güzel görselleri alınabilir. Bölge halkını bilinçlendirerek bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Herkesin bu doğa harikasına sahip çıkması gerekiyor. " dedi.

Dilkaya'da 20 Şubat'ta çıkan yangının alanda büyük hasara yol açtığını anımsatan Özel, "Yangın binlerce kuşun yuvasına zarar verdi, başka bölgelere göç etmesine neden oldu. Setin onarılması sazlığı bir nevi yangınlardan da koruyacak. Yeterli miktarda suyla dolan sazlık yeşerdi. Buranın yeniden kuşların yaşam alanına döndüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.