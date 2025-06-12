Dilimizin Zenginlikleri Projesi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

İzmir'de, öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığını geliştirmek ve dilin düşünce gelişimine katkısını artırmak amacıyla başlatılan "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında kent genelindeki okullarda öğrencilerin katılımıyla birçok çalışma yürütüldü.

Hazırlanan bu çalışmalar Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, dilin zenginliğinin geliştirilmesi ve öğrenciler tarafından kullanılarak eserlere dönüştürülmesinin çok değerli olduğunu söyledi.

Programda; deneme, şiir yazma; afiş, sözlük hazırlama, kelimeleri kullanarak resim çizme ve kelimelerle tişört tasarlama yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi, çeşitli hediyeler verildi.