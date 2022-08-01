DİLİ BOĞAZINA KAÇTI, KUYUMCU KURTARDI; O ANLAR KAMERADA - Haberler

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DİLİ BOĞAZINA KAÇTI, KUYUMCU KURTARDI; O ANLAR KAMERADA

ELAZIĞ'da, şekeri düşüp, dili boğazına kaçan kişiye kuyumcu, dükkanında müdahale ederek çıkardı.

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ELAZIĞ'da, şekeri düşüp, dili boğazına kaçan kişiye kuyumcu, dükkanında müdahale ederek çıkardı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren kişi, iş yeri sahibine şekerinin düştüğünü söyledi. Bu sırada yere yığılan kişiye, dükkandaki biri müdahale ederek, başının yere çarpmasını engelledi. Kuyumcu ise şekeri düşen kişinin boğazına kaçan dilini çıkardı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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