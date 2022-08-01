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Son dakika haberleri | Dili boğazına kaçan hastaya hayati müdahale kamerada

Son dakika haberleri... Dili boğazına kaçan hastaya hayati müdahale kamerada Elazığ'da bir kuyumcunun içerisinde şekeri düşerek biranda yere yığılan adamın dili boğazına kaçtı.

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Dili boğazına kaçan hastaya hayati müdahale kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kuyumcunun içerisinde şekeri düşerek biranda yere yığılan adamın dili boğazına kaçtı. Adam, kuyumcunun müdahalesi ile kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kuyumcular Çarşısı içerisindeki bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte kuyumcuya giden şeker hastası bir şahıs, ayakta beklerken 'Şekerim düştü' dedi. Şahıs tam oturacakken bir anda yere yığıldı. Kuyumcu Bayram Saydam, şahsın çenesinin kilitlendiğini ve dilinin boğazına kaçtığını tespit etti. Saydam ve arkadaşı, şahsın kilitlenen çenesini açtı ve dilini boğazından çıkardı. Ardından şahsa çikolata verildi. Çikolata yiyen vatandaş bir süre sonra ayağa kalktı.

O anlar ise kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

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