Dilendikleri paralar iç çamaşırı ve bebek arabasından çıktı

ÇORUM'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yakalandı. Dilencilerin topladıkları paralar, bebek arabası ve iç çamaşırlarında bulundu.

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilere yönelik kent genelinde 50 kişilik personelle operasyon yaptı. Çok sayıda zabıta ve polisin katıldığı operasyonda ekipler, kent genelindeki camilerin bahçelerinde kontroller gerçekleştirdi. Cami önlerinde cemaatin namazdan çıkmasını bekleyen aralarında yabancı uyruklu ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yakalanarak zabıta amirliğine getirildi.

Zabıta Müdürü Burhan Şahin, vatandaşların manevi duygularını istismar edenlere yönelik denetimleri artırdıklarını söyleyerek, devletin yetkili kurumlarının ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım ulaştırdığını hatırlattı.