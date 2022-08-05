DİLENCİNİN ÜZERİNDEN BİN 795 LİRA ÇIKTI - Haberler

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DİLENCİNİN ÜZERİNDEN BİN 795 LİRA ÇIKTI

BOLU'da dilenirken yakalanan yaşlı adamın üzerinden bin 795 TL çıktı.

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BOLU'da dilenirken yakalanan yaşlı adamın üzerinden bin 795 TL çıktı. Paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesildi. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dilencilere yönelik uygulama yaptı. İzzet Baysal Caddesi'nde yapılan uygulamada Ahmet B. (78)dilenirken suçüstü yakalandı. Zabıta müdürlüğüne getirilen Ahmet B.'nin üstü arandı. Ahmet B.'nin üzerinden bin 795 TL çıktı. Zabıta ekipleri, geçmişte defalarca uyarılmasına rağmen dilenmeye devam eden ve dilenciliği meslek haline getiren Ahmet B.?ye Kabahatler Kanunu'na göre 277 TL idari para cezası kesti, üzerinden çıkan paraya da kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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