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Engelli gibi davranan dilenci, bacağındaki aparat çıkarılınca koştu

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DÜZCE'de, bacağına taktığı ortopedik aparatla kendisine engelli görüntüsü verip dilenen kişi, zabıta ekiplerince yakalandı.

DÜZCE'de, bacağına taktığı ortopedik aparatla kendisine engelli görüntüsü verip dilenen kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. Zabıta memurları aparatı çıkarınca dilenci koştu.

Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bacağına taktığı ortopedik aparatla dilenen kişinin oyununu ortaya çıkardı. D-655 kara yolu üzerindeki trafik ışıklarında 'Bir babanın feryadı' başlıklı gazete küpürünü gösterip, duygu sömürüsü yaparak dilenen kişi, zabıta müdürlüğüne getirildi. Dilencinin kullandığı gazete küpüründeki babanın da kendisi olmadığı belirlendi. Zabıta memurlarının ortopedik aparatı çıkarmasıyla engelli olmadığı anlaşılan dilencinin topladığı paraları çorabına sakladığı tespit edildi. Aparat çıkarılınca dilenen kişinin müdürlüğün bahçesinde koştuğu görüldü. Karabük'ten Düzce'ye gelip dilendiği tespit edilen ismi açıklanmayan kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesilirken, üzerindeki paralara da tutanak tutularak el konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Zabıta Müdürlüğü Zabıta Düzce Güncel Haberler

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