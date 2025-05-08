Dilek Kaya İmamoğlu'ndan X Hesabına Erişim Engeline Tepki

(ANKARA) - Dilek Kaya İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin, " Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına Türkiye'den erişimin engellenmesi düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahaledir ve asla kabul edilemez. Bu haksız ve keyfi uygulamadan derhal geri dönülmelidir" dedi.

Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. Dilek Kaya İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Sadece milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu değil; milletin iradesi, gerçekler ve vicdanlar susturulmaya çalışılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına Türkiye'den erişimin engellenmesi düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahaledir ve asla kabul edilemez. Bu haksız ve keyfi uygulamadan derhal geri dönülmelidir. Milyonlar; Ekrem İmamoğlu'nun sesinin duyulması için burada, adalet ve özgürlük için mücadele etmeye kararlı."