Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Kardeşinin Tutuklanmasına Tepki:  Bu Neyin İntikamı?

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, kardeşi Ali Kaya'nın "uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi.

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu neyin kini? Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli? Topluma, vicdanlara ve geleceğimize ödetilen bu ağır bedelin bir açıklaması olmak zorunda. Sessizlik de artık bir cevap değildir. Açık, net ve dürüst bir açıklama istiyoruz herkesten!" ifadesini kullandı.