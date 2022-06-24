DİLEK FENERİ PALMİYE AĞACINI YAKTI İZMİT'te, Sekapark'ta havaya bırakılan dilek feneri palmiye ağacına takıldı. İZMİT'te, Sekapark'ta havaya bırakılan dilek feneri palmiye ağacına takıldı. Yanan palmiye ağacını itfaiye ekibi söndürdü. Dün gece saatlerinde, İzmit Sekapark'ta vatandaşların yakıp havaya bıraktığı dilek feneri palmiye ağacına takıldı. Palmiye ağacı bir anda alevler içerisinde kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yanan palmiye ağacını söndürdü. Yangınlara neden olması nedeniyle yapılan tüm uyarılara rağmen dilek fenerinin kalabalık bir parkta yakılıp havaya bırakılması tepki yarattı. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› DİLEK FENERİ PALMİYE AĞACINI YAKTI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.