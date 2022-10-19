Dilek Doğan için adalet bekleyişi sürüyor
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24 yaşındaki Dilek Doğan, 7 yıl önce polis tarafından evinde vurularak öldürüldü.
24 yaşındaki Dilek Doğan, 7 yıl önce polis tarafından evinde vurularak öldürüldü. Sanık polis yalnızca 6 ay 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bir gün bile cezaevine girmedi. Bu süreçte Dilek Doğan'ın bir kardeşi tutuklandı, iki kardeşi ise yurt dışına çıktı. Geride kalan anne Aysel Doğan'a ise pasaport verilmiyor. Ailenin tek dileği adaletin sağlanması...
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel