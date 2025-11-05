Dilara Günana Davasında Yargılama Devam Ediyor

Elazığ'da geçen yıl 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık V.K. ile tutuksuz sanıklar V.K'nin babası Y.K, annesi N.K. ve kardeşi S.K. ile maktul Günana'nın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanık V.K. ve tutuksuz sanıklar önceki ifadelerini tekrarladıklarını belirtti.

Mahkeme heyetince, maktulün anne ve babası ile taraf avukatlarının eklemek istediği hususların dinlenilmesinin ardından duruşma 12 Ocak 2026'ya ertelendi.

İddianamede, tutuklu sanık V.K. hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar, tutuksuz sanıklar V.K'nin babası Y.K. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, annesi N.K. ve kardeşi S.K. hakkında da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olay

Elazığ'da İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 6 Mayıs 2024'te ayrılan ve geri dönmeyen bir çocuk annesi Dilara Günana'nın yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kadının cesedi 6 gün sonra merkeze bağlı Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü halde bulunmuştu.