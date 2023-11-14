Dilan ve Engin Polat'ın avukatları, tutukluluk durumlarına itiraz etmek için Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 14 kişi arasında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu, Can Polat gibi isimler yer alıyor. Avukat Sevinç Horoz, Polat çiftinin tahliye edilmesini talep etti.

Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluğuna avukatları itiraz etti

Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluğuna itiraz eden avukatları Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu, Can Polat gibi isimlerin de yer aldığı 14 kişi soruşturma çerçevesinde 5 Kasım Pazar günü tutuklandı.

Tutukluluğa itiraz

Sulh Ceza Hakimliğine giden Engin ve Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, tutukluluğa itiraz etti. Horoz, Polat çiftinin tahliye olmasını talep etti. İtirazı değerlendirmeye alan hakimlik ise henüz kararını açıklamadı. - İSTANBUL