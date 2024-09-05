Dilan ve Engin Polat'ın 'kara para aklama' davasında tutukluluk halinin devamına karar verildi
Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Duruşmaya yarın devam edilecek.
DİLAN Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.