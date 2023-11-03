KARA para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanuna muhalefet suçlamalarıyla gözaltına alınan dilan Polat ile Engin Polat'ın ifadesine başlandı.

Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri alınmaya başlandı-1

KARA para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanuna muhalefet suçlamalarıyla gözaltına alınan dilan Polat ile Engin Polat'ın ifadesine başlandı. Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru hazırladığı öğrenildi.