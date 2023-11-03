KARA para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanuna muhalefet suçlamalarıyla gözaltına alınan dilan Polat ile Engin Polat'ın ifadesine başlandı.

DİLAN VE ENGİN POLAT'IN İFADELERİ ALINMAYA BAŞLANDI-1

KARA para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanuna muhalefet suçlamalarıyla gözaltına alınan dilan Polat ile Engin Polat'ın ifadesine başlandı. Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru hazırladığı öğrenildi.