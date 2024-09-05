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Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı dava devam ediyor

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KARA para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı dava bugün devam ediyor.

KARA para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı dava bugün devam ediyor.

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından açılan davada Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanıklar dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya bugün de devam ediliyor. Tutuksuz yargılanan Sıla Doğu, Dilan Polat, Can Doğu duruşmaya katılarak salonda yer aldı, tutuklu yargılanan Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat SEGBİS (ses bilişimi ve görüntü bilişim sistemi) ile katıldı. Polat ailesinin avukatı Ahmet Gün de duruşma salonunda hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Engin Polat Dilan Polat Güncel

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