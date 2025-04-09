Dilan ve Engin Polat Çiftinin Uyuşturucu Testi Sonuçlandı

(İSTANBUL) - Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na verdiği testlerin sonucu çıktı. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, "Müvekkillerin her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat ve videoyu çeken Dilan Polat, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından ifadeye çağrılmıştı. İfadesinde suçlamaları reddeden Engin Polat, "Bu bir itibar suikastidır" ifadelerini kullanmıştı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suç unsuru bulunamamış, Polat çifti serbest bırakılmıştı.

Adli Tıp Kurumu, Dilan-Engin Polat çiftinin verdiği testlerin sonucunu açıkladı. Çiftin avukatı Sevinç Horoz, şu bilgileri verdi:

"Müvekkillerin her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğu ortaya çıkmıştır. Müvekkiller hakkında bir tatil sabahı kahvaltı öncesinde çekilmiş videonun basına kötü niyetli kişilerce suç teşkil eden bir davranış sergileniyormuşçasına yansıtılması sonucu haklarında başlatılan soruşturma sonucunda yapılan testlerin sonuçları her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğunu ortaya koymuştur. Bir kesim tarafından müvekkillerin işlemedikleri suçlar yönünden mağdur edilmeye çalışıldığı ve yargılamalar sonrasında haklarında verilen adil hukuka uygun kararların tartışmaya konu edilmek istendiği sabittir. Buna bir son verilmesi gerekmektedir."