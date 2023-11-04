Dilan ve Engin Polat çifti hakkında tutuklama talebi

Kara para aklama, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında tutuklama talep edildi.

EDDA SÖNMEZ

"Kara para aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla haklarında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 16 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

"Kara para aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla haklarında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Polat çiftinin de aralarında olduğu 16 kişi hakkında savcılık, tutuklama talep etti. İki kişi hakkında ise adli kontrol istendi.