Haberler ›› Güncel ›› Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğraftaki 12 kişinin mal varlıklarına el konuldu

Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğraftaki 12 kişinin mal varlıklarına el konuldu

1 Aralık 2023 19:31 Son Güncelleme: 19:33 Abone Ol

Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve sosyal medyanın 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 kişinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Mal varlıklarına el konulan isimler Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut.