Dilan Polat'ın Korumasına Silahlı Saldırı

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Ümraniye'de Dilan Polat'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde, koruma Alper Ç.'ye yapılan silahlı saldırıda 3 kurşun isabet etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜMRANİYE'de Dilan Polat'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde, Polat'ın özel koruması Alper Ç.'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yamanevler Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Dilan Polat'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde gün boyunca beklediği iddia edilen bir saldırgan, Dilan Polat'ın koruması Alper Ç.'yi takibe aldı. Koruma Alper Ç.'yi bir süre telefonla meşgul eden şüpheli, Alper Ç. otomobile binmek üzere olduğu sırada 7 el ateş ettikten sonra kaçtı. Kurşunlardan 3'ü Alper Ç.'nin vücuduna isabet etti. Yaralanan koruma, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında emniyet ekiplerinin şüpheli ya da şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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