Dilan Çıtak, Bodrum'da Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Dilan Çıtak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Dur ihtarına uymadığı öne sürülen Çıtak, 'Trafiği tehlikeye düşürmek', 'Dur ihtarına uymama', 'Kamu görevlisine direnme' gibi suçlamalarla emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

Şarkıcı Dilan Çıtak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda emniyet şeridinde seyreden aracın sürücüsü, polis ekibinin "dur" ihtarına uymadı.

Aracını polis memurunun üzerine sürdüğü öne sürülen sürücü, havaya ateş açılarak durduruldu.

Bir süre araçtan inmeyen sürücünün şarkıcı Dilan Çıtak olduğu belirlendi.

"Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama", "Kamu görevlisine direnme" gibi suçlamalarla gözaltına alınan Çıtak'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş

Eltisini zehirleyen kadının savunması yaptığı rezilliğin önüne geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 72'si ormanla kaplı Karabük'ün son hali yürek yakıyor

Yüzde 72'si ormanla kaplı kentimiz şimdi bu halde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.