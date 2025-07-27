Dilan Çıtak, Bodrum'da Gözaltına Alındı
Şarkıcı Dilan Çıtak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Dur ihtarına uymadığı öne sürülen Çıtak, 'Trafiği tehlikeye düşürmek', 'Dur ihtarına uymama', 'Kamu görevlisine direnme' gibi suçlamalarla emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.
Şarkıcı Dilan Çıtak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda emniyet şeridinde seyreden aracın sürücüsü, polis ekibinin "dur" ihtarına uymadı.
Aracını polis memurunun üzerine sürdüğü öne sürülen sürücü, havaya ateş açılarak durduruldu.
Bir süre araçtan inmeyen sürücünün şarkıcı Dilan Çıtak olduğu belirlendi.
"Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama", "Kamu görevlisine direnme" gibi suçlamalarla gözaltına alınan Çıtak'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel