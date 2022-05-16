Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı başladı - Haberler

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, "Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar: Eylem Araştırması Konferansı"na farklı dil branşlarından 530'a yakın başvuru geldiğini belirterek, titizlikle değerlendirilen başvurulardan 60'ının eş zamanlı oturumlarla katılımcılara sunulacağını söyledi.

Demirli, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından yürütülen Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Projesi kapsamında düzenlenen "Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar: Eylem Araştırması Konferansı"nın açılışında konuştu.

Başkanlık bünyesinde 2021'de Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin kurulduğunu anımsatan Demirli, "Merkezimiz milli ve toplumsal değerlere dayalı, kalite ve eşitlik ilkeleriyle dil eğitim ve öğretimine katkı sağlama amacını gütmektedir." dedi.

Demirli, merkezde, Türkçenin anadil ve yabancı dil olarak öğretimi ile İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusçaya yönelik faaliyetler de yürütüldüğünü dile getirerek, merkezde farklı dil branşlarında uzman öğretmenler ile Bakanlık uzmanlarının görev yaptığını anlattı.

Merkezin faaliyetlerine zemin oluşturmak adına farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin yer aldığı 10 üyeden oluşan bir danışma kurulu olduğunu belirten Demirli, şöyle devam etti:

"Merkezimizin gerçekleştirdiği en önemli çalışmalardan biri de Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni çevirisidir. Dilbilimciler bu çevirinin kıymetini bilirler. Türkçeleştirilmiş bu metin İngilizce dışında çevrilmiş beşinci dil olarak çalışmalarımızın içinde yer almıştır. 8 Kasım 2021'de Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni'nin Türkçe çevirisini kamuoyuna duyurduk. Birçok üniversitede ders kitabı olarak yer alıyor. Söz konusu kitabın çeşitli kütüphanelerle basılı halini paylaştık. İl milli eğitim müdürlüklerimize de ilettik. Merkezimizin 81 ilde temsilcilikleri bulunuyor. Bu arkadaşlarımız vasıtasıyla çalışmalarımızı illerde yürütüyoruz."-

"Yapılacak çalıştayda Türkçe öğretiminin temel meseleleri ele alınacak"

Cihad Demirli, dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında yer alan Türkçenin öğretimi konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirterek, anadil ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin önemine işaret etti.

Türkçe öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla araştırmacılar, uygulayıcılar ve kurullarla beraber Türkiye'de ve dünyada "Türkçenin Öğretimi Uygulamalar Gelişmeler ve Öneriler Çalıştayı"nı bu yıl düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Demirli, "Bu çalıştayda bakanlarımızın ve milli eğitim bakanlığımız hizmet birimlerinin desteklerini istirham ederiz. Alanda önemli bir ihtiyacı karşılayacak bu çalıştayda Türkçe öğretiminin temel meseleleri ve bu meselelere bağlı çeşitli konular uzmanlar tarafında çok yönlü şekilde ele alınacak." ifadelerini kullandı.

İyi örnekler üzerinden dil eğitimi sistemini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Demirli, konferansla ilgili şunları söyledi:

"Bilimsel temelleri olan, mantıksal çerçeveye oturmuş, etik kurallara uyumlu, etkisi izlenebilir, katılımcılığı önemseyen yenilikçi dil uygulamalarını tercih ettik. Özellikle farklı dil branşlarından 530'a yakın başvuru geldi. Farklı illerden ve okul türlerinden Türkçe ve yabancı dil olarak İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusya branşlarından başvurular titizlikle değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda 60 başvuru sahibi burada 3 gün içerisinde sunum yapacak. Eş zamanlı oturumlarla bu 60 iyi uygulamayı sizlerle paylaşacağız."

Çalıştay açılışında Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Proje Koordinatörü Dr. Ayhan Öztürk de içerik ve 3 gün boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.