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Dikmen Yaylası'nda Ultra Trail Maraton Koşusu Gerçekleştirildi

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Sakarya'daki Dikmen Yaylası'nda Türkiye Koşuyor Platformunun öncülüğünde Ultra Trail Maraton Koşusu düzenlendi. 500 sporcu farklı yaş gruplarından katıldı ve koşuda 12 ve 28 kilometrelik parkurlarda yarıştılar. Etkinlik, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından desteklendi. Organizatörler, etkinliği gelecek yıllarda da düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Sakarya'daki Dikmen Yaylası'nda Türkiye Koşuyor Platformunun öncülüğünde Ultra Trail Maraton Koşusu gerçekleştirildi.

Hendek ilçesindeki 1750 rakımlı yaylada Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden farklı yaş gruplarından 500 sporcu katıldı.

Koşuda, katılımcılar 12 ve 28 kilometrelik iki parkurda koştu.

Etkinliğin organizatörü Gülseren Parlakoğlu, ilki gerçekleştirilen koşuyu düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Sporcuların etkinlikten keyif aldığını aktaran Parlakoğlu, "Yarışmalar çok iyi geçti. Bu da bizi çok mutlu etti. 20 yaşından tutun 79 yaşına kadar yarışmaya giren sporcularımız oldu." dedi.

Zonguldak Devrek'ten gelen emekli öğretmen 77 yaşındaki Emin Harput da yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Dikmen Yaylası'nın insanları bizlere çok iyi davrandı, bizler de çok memnun kaldık. Burada gerçekten harika bir doğa var. Koşmakta hiç zorlanmadım, çok da iyi geçti. Hava da çok iyiydi." diye konuştu.

İstanbul'dan katılan 79 yaşındaki Ahmet Tutkun ise her yıl farklı yarışmalara katıldığını, bu yıl da Sakarya'ya geldiğini kaydetti.

Yarışların 12 kilometre kategorisinde birinci olan beden eğitimi öğretmeni Ayşe Gül Çenik, güzel bir organizasyon yapıldığını vurgulayarak, "Parkur olarak da çok güzeldi. Tabii zorlandığım yokuşlar oldu, hava da sıcaktı ama yarış benim için iyi geçti. Antrenmanlıydım, yarışmaya hazırlandım. Emeği olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yarışların 28 kilometre kategorisinde birinci olan sporcu Celal Yardımcı, "Parkur, yağmurlu, çamurlu bir şekilde patika bir yoldu. Evet bizi zorladı. Ama en güzel dereceyi kazanarak çok mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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