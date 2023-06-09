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Dikmen'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Dikmen'de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

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Sinop'un Dikmen ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinop'un Dikmen ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Kanlıçay mevkisinde 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Dikmen ve Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel

İtfaiye Sinop Güncel Haberler

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