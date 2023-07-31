Dikmece Köylülerinin Kamulaştırma Direnişi Devam Ediyor

Dikmece köylülerinin, zeytinlik ve tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı direnişleri üçüncü gününde de devam ediyor. Köylülerin kamulaştırılan arazilerine jandarma eşliğinde iş makinaları girdi. Köylüler arazilerinde toplanarak iş makinalarına engel olmaya çalıştı.

DİLAN KUTLU

Dikmece köylülerinin, zeytinlik ve tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı direnişleri üçüncü gününde de devam ediyor. Köylülerin kamulaştırılan arazilerine jandarma eşliğinde iş makinaları girdi. Köylüler arazilerinde toplanarak iş makinalarına engel olmaya çalıştı. Dikmeceli bir kadın, "Şu an kepçelerle çalışıyorlar, askerlerimiz bizi korumak yerine, kepçeleri koruyup bir de çekilecek olan zeytinlerin gölgesinde utanmadan oturuyor. O zeytinlerin hakkı da bizim hakkımız da helal değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

Deprem bölgesinde yeni konut yapımı için orman alanları ile zeytinliklerin imara açılmasını öngören düzenlemenin ardından deprem bölgesi Hatay'da tarım arazilerine konut yapımı için adımlar atılmaya başladı.

Hatay'ın Antakya ilçesinin Dikmece köyü tarım ve zeytinlik arazilerinin kamulaştırma kararına köylüler üç gündür direniyor. Önceki gün tepkiler üzerine geri çekilen iş makineleri bugün yeniden kamulaştırılan araziye jandarma korumasında girdi. Köylüler iş makinalarının arazilerine girmelerine karşı tarım arazilerinde toplandı. Jandarma, iş makinalarının çalıştığı arazilere köylülerin geçmesine izin vermedi.

Dikmeceli kadınlar, "Ağaçlarımızı kimseye vermeyeceğiz, çocuklarımızı kimseye yedirmeyeceğiz" diyerek arazilerini korumaya çalıştı.

"O ZEYTİNLERİN HAKKI DA BİZİM HAKKIMIZDA HELAL DEĞİL"

Bir kadın, "Topraklarımıza tarlalarımıza geçmemize izin vermiyorlar. Biz buradayız hiçbir yere gitmiyoruz. Şu an kepçelerle çalışıyorlar, askerlerimiz bizi korumak yerine, kepçeleri koruyup bir de çekilecek olan zeytinlerin gölgesinde utanmadan oturuyor. O zeytinlerin hakkı da bizim hakkımız da helal değil. Bunu bilsinler" diye isyan etti.

"ASKERİMİZ, KARDEŞLERİM, ÇOCUKLARIM YANIMIZDA OLUN"

Bir başka kadın ise, "Biz de yakınlarımızı kaybettik. Bizim de yakınlarımız göçük altında kaldı. Hala çadırlarda yaşıyoruz. Askerimiz, kardeşlerim, çocuklarımız yanımızda olun" dedi.

"ÇİFTÇİNİN UMUDU, GÖZYAŞI ÜZERİNE EV KURMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bir başka Dikmeceli kadın ise, "Çiftçinin umudu, gözyaşı üzerine ev kurmanıza izin vermeyeceğiz" diye isyan etti.

"MA RIHNA, NIHNA HON (BİZ GİTMEDİK, BURADAYIZ)"

Arazide toplanan köylüler, Arapça "Ma Rıhna, Nıhna Hon" (Biz Gitmedik, buradayız)" ve "Havama, suyuma toprağıma dokunma", "Sermaye defol bu memleket bizim" sloganları attı. Kadınlar tarım arazilerine oturarak alkışlarla "yuh yuh soyanlara" türküsünü söyledi.