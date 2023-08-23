Dikkatsiz sürücü kazayı da beraberinde getirdi... O anlar kamerada

Ankara'da dikkatsiz sürücü, yol kontrolü yapmadan otomobiliyle yola çıktı, kazayı da beraberinde getirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çankaya'da yer alan Doğukent Caddesi'nde, bir otomobil sürücüsü yol kontrolü yapmadan otomobiliyle yola çıktı. Kaçınılmaz olduğu kazada o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı iki sürücü de hafif sıyrıklarla atlattı.