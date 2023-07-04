Dikkatsiz motosikletlinin kız çocuğuna çarptığı anlar kamerada

Çarpma anı araç kamerasında

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yayaya yol veren kamyonetin sağından geçmek isteyen motosiklet sürücüsü caddede yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna çarptı. Çarpma anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken kız çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Hafsa Sultan Mahallesindeki Bahtiyar Tosunbaş Bulvarı üzerinde annesi ve kardeşleriyle birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan kız çocuğuna kamyonet sürücüsü yol verdi. Bu sırada kamyonetin sağından ilerlemek isteyen motosiklet sürücüsü yayaları fark etmeyince küçük kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kız çocuğu ağlayarak ayağa kalkıp kaldırıma koştu. Motosiklet sürücüsüne tepki gösteren anne ise hemen kızının yanına giderek durumuna baktı. Küçük kız kazadan yara almadan kurtulurken aileden özür dileyen motosiklet sürücüsü ise yoluna devam etti.

Kaza anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.