'DİKKAT KAPLUMBAĞA ÇIKABİLİR' - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'DİKKAT KAPLUMBAĞA ÇIKABİLİR'

'DİKKAT KAPLUMBAĞA ÇIKABİLİR'

ARNAVUTKÖY ve Şile'de su kaynaklarına doğu giderken çıktıkları yollarda araçlar tarafından eziliyor.

 - Güncelleme:

ARNAVUTKÖY ve Şile'de su kaynaklarına doğu giderken çıktıkları yollarda araçlar tarafından eziliyor. Kaplumbağa ölümlerine dikkat çekmek üzere hayvanseverler harekete geçti. Şile ve Arnavutköy'de sürücülere uyarıda bulunan hayvanseverler dikkatli olunmasını istedi.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan Bolluca mevkiinde karşıya geçmeye çalışan kaplumbağaların yardımına hayvanseverler koştu. Kaplumbağaları fark eden hayvanseverler, yolun karşısına geçmeye çalışan kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak güvenli bölgeye bıraktı. Kaplumbağaya su veren hayvansever, sürücüleri de duyarlı olmaları konusunda uyarmayı unutmadı. Yürekleri ısıtan o görüntüler, cep telefonu kameralarına yansıdı. Şile'de ise yolda kaplumbağayı gören sağlık çalışanları, ambulansı durdurup kaplumbağanın yardımına koştu. Sağlıkçılar, ezilmek üzere olan kaplumbağayı alarak yol kenarına bıraktı. O anlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sokaklarda hayvanları besleyen Emre Akkuş, kaplumbağaların her zaman kurtarılamadığını ve ezildiğini iddia etti. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Emre Akkuş, "Biz burada terkedilen köpekleri besliyoruz. Mamalar verip, kulübeler yapıyoruz. Yolda kaplumbağalara denk geliyoruz, karşıdan karşıya geçirmeye çalışıyoruz. Arka tarafta dere olduğu için oraya doğru gitmeye çalışıyorlar. Yazlık bölgelere gidenlere seslenmek istiyorum, araç kullanırken dikkat etsinler. Yavaş hareket eden canlar var, ölü olanı gördünüz. Bütün insanların bu konuda duyarlı olması lazım" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaplumbağa Tragger Şile su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title