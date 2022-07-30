'DİKKAT KAPLUMBAĞA ÇIKABİLİR'

ARNAVUTKÖY ve Şile'de su kaynaklarına doğu giderken çıktıkları yollarda araçlar tarafından eziliyor. Kaplumbağa ölümlerine dikkat çekmek üzere hayvanseverler harekete geçti. Şile ve Arnavutköy'de sürücülere uyarıda bulunan hayvanseverler dikkatli olunmasını istedi.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan Bolluca mevkiinde karşıya geçmeye çalışan kaplumbağaların yardımına hayvanseverler koştu. Kaplumbağaları fark eden hayvanseverler, yolun karşısına geçmeye çalışan kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak güvenli bölgeye bıraktı. Kaplumbağaya su veren hayvansever, sürücüleri de duyarlı olmaları konusunda uyarmayı unutmadı. Yürekleri ısıtan o görüntüler, cep telefonu kameralarına yansıdı. Şile'de ise yolda kaplumbağayı gören sağlık çalışanları, ambulansı durdurup kaplumbağanın yardımına koştu. Sağlıkçılar, ezilmek üzere olan kaplumbağayı alarak yol kenarına bıraktı. O anlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sokaklarda hayvanları besleyen Emre Akkuş, kaplumbağaların her zaman kurtarılamadığını ve ezildiğini iddia etti. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Emre Akkuş, "Biz burada terkedilen köpekleri besliyoruz. Mamalar verip, kulübeler yapıyoruz. Yolda kaplumbağalara denk geliyoruz, karşıdan karşıya geçirmeye çalışıyoruz. Arka tarafta dere olduğu için oraya doğru gitmeye çalışıyorlar. Yazlık bölgelere gidenlere seslenmek istiyorum, araç kullanırken dikkat etsinler. Yavaş hareket eden canlar var, ölü olanı gördünüz. Bütün insanların bu konuda duyarlı olması lazım" dedi.