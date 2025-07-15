Dikili ve Çeşme'de 89 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Dikili ve Çeşme'de 89 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplamda 89 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, Urla açıklarında rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde 89 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kişinin de tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 1'i çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.

Ekipler tarafından bottaki 4'ü çocuk 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Urla ilçesi açıklarında ise özel teknesinde rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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