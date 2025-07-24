Dikili'deki Çöplük Yangını Makilik Alana Sıçradı

Dikili'deki Çöplük Yangını Makilik Alana Sıçradı
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İzmir'in Dikili ilçesinde bir çöplükte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle makilik alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, çöplükte çıkan yangın, makilik alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda orman ve itfaiye ekibi yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Yangın, dün öğlen saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan çöplük alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, makilik alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopter ile havadan, arazöz ve itfaiye araçları ile de karadan yangına müdahalede bulundu. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırıldı. Yangın etkisini devam ettirirken, ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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